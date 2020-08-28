Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку по состоянию здоровья, сообщает телевидение страны. Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет сегодня, передает ТАСС.