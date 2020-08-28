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08:31, 28 августа 2020

Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия

Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия. Субмарина всплыла у берегов Аляски, в международных водах, сообщили в Северном командовании вооруженных сил США. Источник агентства РИА Новости в Тихоокеанском флоте отметил, что это подлодка «Омск», которая участвует в военных учениях и что никакой нештатной ситуации не было.



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