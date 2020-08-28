Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия. Субмарина всплыла у берегов Аляски, в международных водах, сообщили в Северном командовании вооруженных сил США. Источник агентства РИА Новости в Тихоокеанском флоте отметил, что это подлодка «Омск», которая участвует в военных учениях и что никакой нештатной ситуации не было.