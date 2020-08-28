На всей территории Парижа с сегодняшнего дня вводится обязательный масочный режим из-за коронавируса.

«Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса», заявил накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс, подчеркнув, что выступает за повсеместное ношение масок на территории всех крупных городов страны. Его слова приводит агентство ТАСС. Власти французской столицы с необходимостью усиления мер согласны – они объявили о введении масочного режима на всей территории города. До этого требование действовало для отдельных районов. Отмечается, что во Франции за последние недели ситуация с распространением коронавируса заметно ухудшилась. Почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания выявили накауне, всего более 250 тысяч. Власти готовятся ко второй волне, которая, как они предполагают, начнется в ноябре. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе – там введен масочный режим, действуют ограничения на работу баров и ресторанов.

Франция находится на седьмом месте в мире по числу смертей от коронавируса. За все время эпидемии в стране скончались более 30 тысяч пациентов.