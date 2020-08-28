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08:03, 28 августа 2020

Американские военные сообщили о российской подлодке, которая всплыла у берегов Аляски

Российская субмарина всплыла в международных водах, за ней внимательно следят командование воздушно-космической обороны и Северное командование Вооружённых сил, сообщили в твиттере американские военные. Они уточнили, что инцидент произошёл около Аляски, далеко за пределами территориальных вод Соединённых Штатов. Однако поскольку это зона их ответственности передвижение всех судов там тщательно отслеживают. Северное командование вооружённых сил США готово прийти на помощь, но запросов о ней пока не получало. По данным агентства РИА у берегов Аляски всплыл атомный подводный крейсер «Омск», который участвовал в военных учениях. Собеседник агентства на Тихоокеанском флоте уверяет, что нештатной ситуации нет. Вчера «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» провели в Беринговом море ракетную стрельбу по морской цели, успешно её поразив, рапортовали в пресс-службе Восточного военного округа. Манёвры, как сообщает агентство Associated Press, напугали экипажи нескольких рыболовецких судов США.

Минобороны инцидент с российской подлодкой у берегов Аляски пока не комментировало. Ранее военное ведомство не раз утверждало, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.



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