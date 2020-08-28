В Забайкальском крае возбуждено дело в отношении местного жителя, прикурившего сигарету от свечи на алтаре

Как сообщает региональное СУ СК РФ, инцидент произошел в одном из православных храмов Читы. 18-летний подозреваемый снял свои действия на видео и опубликовал в соцсети. Теперь ему вменяется выражение явного неуважения к обществу и оскорбление чувств верующих.