Кипр с сегодняшнего дня откроет границу для прибывающих из России граждан

Это, впрочем, не касается туристов — на острове их пока не ждут. В списке для разрешений на въезд только россияне, имеющие гражданство республики Кипр и члены их семей, лица, имеющие вид на жительство в этой стране, дипломатические сотрудники и те, кому возможность посещения страны предоставлена непосредственно правительством Кипра.

Всем им надо будет сдать тест на коронавирус или предоставить сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом. Кроме того, Минздрав Кипра не отменял и 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из стран категории «C». Россия находится именно в нем.

В случае, если эпидемиологическая обстановка в России улучшится, страна может попасть в перечень государств группы B, с возможностью туристических поездок и отсутствием необходимости в двухнедельном карантине.

Пока Россия возобновила авиасообщение с ограниченным рядом стран. Во уже месяц выполняются рейсы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа были возобновлены перелеты в Швейцарию, однако попасть на территорию государства могут лишь обладатели вида на жительство в этом государстве.