В разных городах России сегодня ожидают рейсы с гражданами, которые не могли вернуться из-за рубежа

В основном, они должны прилететь из стран СНГ. Большинство запланированных на сегодня рейсов должны прилететь в Москву, в аэропорт Шереметьево. Первый будет из Японии, он приземлится в столице примерно в семь утра. За ним последуют самолёты из Кишинёва и Душанбе.

Другие такие рейсы ожидают в разных российских регионах. Например, в Ростов-на-Дону прилетит борт из Еревана. Позже еще одни самолёт должен будет направиться из армянской столицы в Краснодар.

Последний на сегодня вывозной рейс ожидается в Санкт-Петербурге. Он прилетит из столицы Таджикистана.

Министерство транспорта с апреля вынуждено организовывать такие перелёты из-за ограничений на авиасообщение, которые ввели во многих странах по всему миру из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что для людей, у которых есть на руках оплаченные билеты российских авиакомпаний, такие рейсы должны быть бесплатными.

Сейчас рейсы в Россию запланированы только до 1-го сентября. Помимо Армении и Таджикистана, чиновники организовали перелёты из США, Израиля, Италии, Киргизии и других стран.