Владимир Путин назвал задержание наемников в Белоруссии результатом провокации американских и украинских спецслужб

По словам президента, россияне ехали в третьи страны на легальную работу.
О задержании россиян в Минске стало известно 29 июля. По данным спецслужб Белоруссии, на территорию страны прибыло тогда более 200 боевиков для дестабилизации обстановки.
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По словам президента, россияне ехали в третьи страны на легальную работу.
О задержании россиян в Минске стало известно 29 июля. По данным спецслужб Белоруссии, на территорию страны прибыло тогда более 200 боевиков для дестабилизации обстановки.
Об отравлении Алексея Навального
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