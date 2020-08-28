Первый Гран-При Бельгии состоялся здесь в 1925 году — за четверть века до того, как этап был включен в Чемпионат мира Формулы-1. Впрочем, и до этого момента, и после на быстрой и длинной трассе не редко случались тяжелые аварии.

Дошло до того, что в 1972 году трасса в Спа была признана не соответствующей требованиям безопасности. Только спустя 11 лет лучшие пилоты планеты вернулись на вдвое укороченную в результате модернизации трассу. Которая, не смотря на это, остается самой протяженной среди ныне существующих.

Больше всех побед в истории автодрома — 6 — одержал Михаэль Шумахер. А вот из ныне действующих пилотов чаще других выигрывал Кими Райконен. Сейчас финскому ветерану бороться за победу едва ли придется. А вот лидер нынешнего сезона — Льюис Хэмелтон — в случае успеха в Бельгии сравняется с Кими по количеству побед.

Сегодня на трассе Спа в Бельгии пройдут первые тренировочные заезды. Сама гонка, по традиции, состоится в воскресенье.