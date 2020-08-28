Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в ЧЕ в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба Европейского гимнастического союза. Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пояснила, что организация сама отказалась от участия в турнире, т.к не может согласиться с требованием принимающей стороны об обязательной двухнедельной изоляции. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве должен пройти с 26 по 29 ноября, его могут перенести в случае роста заболеваемости коронавирусом. Окончательное решение будет принято 28 сентября.
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