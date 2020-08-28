Подлодка принимает участие в учениях в этом районе. Источник в Тихоокеанском флоте утверждает, что никакой нештатной ситуации на борту «Омска» нет. О появлении российского атомохода в надводном положении этой ночью сообщило американское командование.

Поскольку цель всплытия была неясна, российской стороне была предложена помощь на случай какой-либо чрезвычайной ситуации. Но соответствующих запросов не поступало. Американские военные продолжают отслеживать перемещения российской подлодки. Официально российское МО о каких-либо ЧП со своими субмаринами не сообщало.