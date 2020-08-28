Число жертв шторма «Лаура» в Луизиане выросло до шести.

Как сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, большинство погибли в результате падений деревьев на жилые дома. Сведении о жертвах в других американских штатов не поступали. Между тем, в Луизиане и Техасе из-за разгула стихии около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.