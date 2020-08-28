Тверской суд Москвы зарегистрировал гражданский иск к рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн.

Учитель географии Артем Васильевых подал заявление на исполнителя за интервью, в котором назвал школы и вузы «домиками, из которых выходят рабы». Преподаватель также указал, что Моргенштерн призывает подростков к отказу от образования и пропагандирует алкоголизм