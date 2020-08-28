Средняя стоимость букета в России накануне нового учебного года составила 984 рубля.

Согласно исследованию, проведенному по заказу ТАСС, это на 16% дороже, чем в прошлом году. Самые дорогие цветы покупают москвичи — средняя стоимость букета в столице превышает 1 600 рублей. Меньше всего на цветы тратятся в Челябинской области, где средняя цена букета не превышает 500 рублей.