Во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви 30 августа будут молиться за белорусский народ.

Как говорится в сообщении на сайте БПЦ, молебен будет совершен по благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. На сайте приведено циркулярное письмо за подписью епископа Вениамина, в котором он говорит о «непростых днях смущения умов и народного противостояния».