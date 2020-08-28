Американские военные не получали запроса о помощи от всплывшей у Аляски российской субмарины.

По данным командования США, подводная лодка всплыла в международных водах вне американских территориальных вод. Северное командование ВС США и Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сейчас отслеживают передвижения подлодки ВМФ России и выражают готовность в случае необходимости оказать помощь. Российское военное ведомство о каких-либо происшествиях со своими подлодками в этом районе не сообщало. Между тем, источник РИА в командовании Тихоокеанском Флотом сообщил, что всплывшая субмарина — это участвующий в учениях атомный подводный крейсер «Омск». Источник утверждает, что никакой нештатной ситуации на борту нет.