Япония намерена обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей страны до середины 2021 года.

По сведениям газеты «Иомиури», соответствующий пункт войдет в новый пакет мер противодействия распространению инфекции. По данным издания, официально о таких планах премьер-министр Синдзо Абэ объявит уже сегодня. Ранее Япония подписала контракты с рядом иностранных компаний на поставку сотен миллионов доз экспериментальных вакцин. Ведется разработка и собственных препаратов.