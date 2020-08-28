Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии в случае угрозы их безопасности.

Таким образом официальный представитель американского военного ведомства Джонатан Хоффман прокомментировал инцидент российского военного патруля с американцами в Сирии. Москва и Вашингтон возлагают друг на друга ответственность за столкновение своих бронемашин в сирийской провинции Хаска, в результате которого пострадал американский экипаж. Инцидент обсуждался на уровне генштабов России и США.