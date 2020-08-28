Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек.

Об этом РБК сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным налоговиков, самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд налогов. С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Между тем, социологи относят самозанятых к наиболее уязвимой категории работников во время пандемии COVID-19: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других соцгарантий.
Самое обсуждаемое
Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией Алексея Навального В ведомстве считают, что данные о совершении преступления в отношении политика отсутствуют и сообщили о желании получить от коллег из Германии сведений и доказательств предварительных диагнозов немецких медиков…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
Популярное за неделю
Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…