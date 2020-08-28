Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек.

Об этом РБК сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным налоговиков, самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд налогов. С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Между тем, социологи относят самозанятых к наиболее уязвимой категории работников во время пандемии COVID-19: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других соцгарантий.