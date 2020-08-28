Белорусская «дочка» Сбербанка с сегодняшнего дня приостанавливает выдачу кредитов физлицам.

Как передает РБК со ссылкой на заявление БПС-Сбербанка, решение принято «с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств. Рассмотрение заявок на выдачу кредитов физлицам также приостановил белорусский Технобанк. Причины там не уточнили.