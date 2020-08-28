На одном из химических предприятий Луизианы зафиксирована утечка хлора.

Это произошло после того, как на этот американский штат обрушился мощный ураган «Лаура». Как сообщает местная полиция, экстренные службы работают над устранением последствий инцидента в городе Уэстлейк. Жителям близлежащих районов рекомендовано не покидать свои дома.