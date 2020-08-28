НХЛ перенесла матчи плей-офф, запланированные на 28 и 29 августа.

Таким образом Лига выразила протест против стрельбы, открытой полицейскими по темнокожему Джейкобу Блейку в штате Висконсин. Ранее по тем же мотивам перенесла матчи плей-офф Национальная баскетбольная ассоциация. Со своими протестами выступили Главная лига бейсбола и Главная футбольная лига. 23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщалось, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела. После этого в штате вспыхнули протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих американцев.