Китайская компания ByteDance, по сведениям Bloomberg получила два предложения на покупку мессенджера TikTok.

Заявки подали компании Oracle и Microsoft. Последняя выступила в партнерстве скрупнейшей американской сетью гипермаркетов Walmart. Bloomberg утверждает, что сделку могут заключить в течение недели.
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«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
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