Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину.

У себя в ФБ бывший президент Грузии пишет, что планирует участвовать в парламентских выборах. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани уже пообещала, что Саакашвили будет задержан еще при пересечении границы, т.к в Грузии он объявлен в розыск и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, по некоторым из которых экс-президент заочно приговорен к лишению свободы. В настоящее время Саакашвили возглавляет Исполком Нацсовета реформ Украины.