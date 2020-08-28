НАТО считает Белоруссию суверенным и независимым государством и призывает уважать его целостность.

С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в сложную ситуацию в Белоруссии не должна вмешиваться ни одна страна, включая таких, как он выразился, «доброжелателей», как Россия. В интервью немецкому изданию Bild Столтенберг подчеркнул, что Александр Лукашенко должен дать народу возможность «определить будущее» государства.