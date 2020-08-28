Четыре человека в Луизиане, в т.ч. 14-летняя девочка, стали жертвами урагана «Лаура».

Как передает Associated Press, все они погибли из-за падений деревьев на жилые дома. Власти американского штата допускают, что число погибших может возрасти. Губернатор штата Джон Бел заявил, что «Лаура» стал самым разрушительным ураганом в истории Луизианы. В настоящее время ураган ослаб до тропического шторма.