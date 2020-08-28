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01:15, 28 августа 2020

Генпрокуратура пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального.

В ведомстве считают, что до настоящего времени не установлено каких-либо данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении политика.



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