Суд в Москве заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински.

В Израиле она смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции. При этом, как отмечает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, суд в рамках дела также санкционировал обыск в московской квартире галериста Марата Гельмана, в которой, как сказано в материалах следствия, Ильински «фактически проживает» с отцом своего ребенка Гельманом. Сам Марат Гельман уже выразил свое недоумение и напомнил, что вместе с законной женой и тремя детьми живёт в Черногории. Вместе с тем Гельман подтвердил ИФ, что они знакомы с Ильински, она мать его дочери, но никогда не была его женой ни законной, ни гражданской. Ильински, имеющая двойное гражданство, голосовала по поправкам к Конституции в посольстве России в Тель-Авиве, в российском генконсульстве в Хайфе и через интернет.
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