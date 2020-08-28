Польша исключает Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за пандемии COVID-19.

Это следует из проекта распоряжения правительства, которое приводит Польское агентство печати. Ожидается, что новое постановление начнет действовать со 2 сентября. Полный запрет на международное авиасообщение из-за коронавируса Польша ввела в середине марта и со 2 июля начала постепенно восстанавливать авиарейсы.