КС белорусской оппозиции назвал недопустимым создание Россией резерва силовиков для использования в Белоруссии.

В Совете считают это нарушением международного права. В организации добавили, что в стране «проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов». Накануне Владимир Путин заявил, что в России по просьбе Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могут отправить в Белоруссию в том случае, если в республике, как выразился президент России: «экстремистские элементы… начнут поджигать машины, дома, банки».