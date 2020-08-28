Белорусский ОМОН не допустил очередную акцию протеста в центре Минска.

Силовики вытеснили митингующих с площади и задержали более двухсот участников манифестации. При этом впервые за все время уличных протестов в Минске начали задерживать журналистов с формулировкой «для проверки документов». Около 20 сотрудников СМИ, в т.ч ТАСС, РИА-Новости, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, «Радио Свобода», доставили отделы милиции и проверили аккредитации. Как передает МБХ медиа, после вмешательства консула, всех российских журналистов выпустили. В МВД Белоруссии утверждают, что у журналистов просто проверяли документы.