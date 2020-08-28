В России начинается прием заявок от компаний, желающих получить льготный налоговый статус «резидента арктической зоны»

В России сегодня начинается прием заявок от компаний, желающих получить льготный налоговый статус «резидента арктической зоны». Он предусмотрен для инвесторов, заявивших о готовности вкладывать в экономику региона свои средства и реализовывать там новые проекты.

Правительство объявило о создании системы налоговых преференций для предприятий, работающих в экономике российской Арктики после того, как в середине лета был завершен процесс создания соответствующей правовой базы. Президент Путин подписал пакет законов о создании особого режима налогообложения для предпринимателей, которые готовы вложить не менее 1 миллиона рублей в создание новых проектов на севере. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем уже сделанных капитальных вложений не превышает 25% общего объема вливаний, необходимых для старта. Тем, кто получит статус резидента Арктической зоны предоставят льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также позволят осуществлять страховые взносы по сниженным тарифам. Кроме того, со временем возможно будет применяться и процедура свободной таможенной зоны. В Арктическую зону полностью входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также ряд городов — Архангельск, Северодвинск и Норильск.

Ранее курирующий в правительстве Арктику постпред президента в ДВФО Юрий Трутнев заявлял, что в сентябре ожидается утверждение новой госпрограммы развития Арктики. Принятая в 2017-м году действующая программа неоднократно призвалась Счетной палатой и Минэкономразвития неэффективной.