В ряде российских регионов с сегодняшнего дня снимаются некоторые ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса

Красноярский край перешел к третьему этапу ослабления правил, который затронет сферу торговли, общепита и образования. Для магазинов снимаются требования по площади помещения, а кафе, рестораны смогут работать при условии расстановки столов на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Театры, кинотеатры и концертные залы также возобновят работу но наполняемость залов не должна превышать 50 процентов от общего числа мест. Стадионы должны быть заполнены не более чем на четверть. В Воронежской области с сегодняшнего дня откроются кинотеатры, а также различные организации, которые оказывают психолого-педагогическую, социальную и медицинскую помощь детям. В Оренбургской области свои двери для прихожан откроют храмы – Роспотребнадзор выдал соответствующее разрешение, предупредив о необходимости соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Число случаев заражения коронавирусом в России приближается к миллиону. По официальным данным, скончались почти 17 тысяч человек