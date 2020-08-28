В Москве за прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, умерли еще 10 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в городе приближается к четырем тысячам восьмистам. В столице зарегистрировали уже почти 260 тысяч зараженных, впрочем, абсолютное большинство из них выздоровели.

В целом по стране количество умерших от новой инфекции приближается к 17 тысячам. Инициированных более 975 тысяч.