На акции протеста, прошедшей в Минске накануне, были задержаны более 180 человек

Такие данные приводит правозащитный центр «Весна». Участники протестов минувшим вечером вышли на площадь Независимости. Среди тех, кто попал в отделения, оказались десятки журналистов, однако в милиции их отказались считать задержанными, пояснив, что у сотрудников СМИ просто проверяли документы.