Сегодня состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

Главной темой станет ситуации в Беларуси.

На минувшей неделе руководство ОБСЕ заявило о готовности приехать в Минск, чтобы обсудить внутриполитический кризис в стране. Правительству Белоруссии было направлено официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году. Предлагалось обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами. Ответа из Белоруссии на это предложение не последовало. Не смотря на это в ОБСЕ отмечают, что предложение о визите остается в силе.

После президентских выборов в Белорусии в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. По официальным данным, только за первые дни протестов были задержаны почти 7 тыс. человек.