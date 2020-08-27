Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя отложена на неопределенный срок

Прокат планировалось начать 3 сентября, однако затем дату премьеры решили перенести — сказал режиссер не уточнив причины.

Лента была приурочена к 30-летию со дня смерти музыканта. Сюжет картины – вымышленная история, произошедшая после гибели лидера группы «Кино». В ней рассказывается о том, как водитель «Икаруса», с которым столкнулся автомобиль рок-исполнителя, позже оказался тем, кому выпало везти гроб с телом Цоя, его родственников и близких.