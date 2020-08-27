Компания Continental признала свое активное сотрудничество с нацистским режимом

Производитель шин опубликовал итоги независимого исторического расследования, которое показало, что он был одним из основных поставщиков Третьего рейха – об этом пишет газета «Коммерсант». Выяснилось, что на производстве шин, шлангов, тормозов и гусеничных колодок для танков активно использовался труд примерно 10 тысяч узников концентрационных лагерей. Исследование проводилось по заказу самой Continental. Руководство объяснило это тем, что намеревалось получить больше ясности о «самой темной главе в истории компании».

Ранее похожие исследования заказывали Daimler, BMW и Volkswagen.