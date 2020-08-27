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23:02, 27 августа 2020

МИД Белоруссии попросил милицию усилить охрану в районе ливийского посольства в Минске

Этим утром на диппредставительство напали неизвестные. Временный поверенный Мухаммад Истейта, представляющий власти востока Ливии под руководством мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара возложил ответственность за атаку на сторонников правительства Национального согласия, заседающего в Триполи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Истейта сказал, что нападение было совершено когда сотрудники посольства еще спали.

Злоумышленники – около 30 человек – не были ливийцами. Все они имеют гражданство Белоруссии. Милицию вызвали дипломаты из находящегося по соседству посольства Молдавия.



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