Суд в Москве заочно арестовал россиянку, которая в Израиле смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции

Об этом со ссылкой на карточку уголовного дела на сайте суда пишет сайт «Медиазона».

В конце июля Юлия Ильинская рассказала, что ее голос учли в посольстве в Тель-Авиве, генеральном консульстве в Хайфе а также через интернет. Кроме того, проголосовать смогла ее несовершеннолетняя дочь, у которой не стали проверять возраст. Ильинская в разговоре с «Эхом» объясняла, что лишь хотела проверить систему голосования.

На этом фоне галерист Марат Гельман сообщил, что в его московскую квартиру пришли с обыском. Он опубликовал в инстаграме документ, в котором говорится, что он якобы проживает там с Ильинской. При этом Гельман заметил, что на самом деле живет в Черногории с законной женой и тремя детьми.