Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Bussines из-за нарушений при сборе данных

Из сообщения на сайте организации следует, что под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет. Проверкой займется группа внутреннего аудита. О каких именно нарушениях идет речь не сообщается.

В прошлом году Россия поднялась на три строчки в рейтинге и попала в топ-30 стран по благоприятности условий ведения бизнеса. При этом критики Doing Bussines указывают на его оторванность от реальности. В частности, составители учитывают индикаторы, зафиксированные в законах, не рассматривая то, как написанное на бумаге работает на практике.