Китайская компания ByteDance получила два запроса на покупку популярного приложения TikTok

Как утверждают источники Блумберг, интерес к сервису коротких видео высказали Oracle и Microsoft совместно с Walmart. По данным агентства, сделку могут заключить в течение недели.

Microsoft объявляла о намерении купить TikTok в начале августа. Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы это произошло до середины сентября иначе приложение будет заблокировано на территории Соединенных Штатов.

Глав Белого дома считает, что китайское приложение сотрудничает с властями КНР, передавая им личные данные пользователей.