Врачи жалуются на дефицит фуросемида в аптеках и больницах

Независимое медицинское сообщество обратилось к российскому Минздраву с требование срочно возобновить производство мочегонного препарата, входящего в перечень жизненно важных, или закупить его за рубежом. Обращение опубликовано на сайте организации.

В министерстве промышленности и торговли в ответ на запрос газеты РБК ответили, что производство лекарства в виде ампул нерентабельно, так как стоимость фармакологической субстанции растет, а цена на препарат поднять нельзя, так как их регулирует государство.