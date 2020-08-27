В ФРГ продлены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель решили не отменять ранее принятые ограничительные меры. Это не позволяет сделать время года и повышающееся количество заражений. Обязательной остается дистанция в полтора метра. По всей Германии будет введен единый штраф на сумму 50 евро за отказ носить маски в транспорте и магазинах.

Крупные мероприятия, на которых невозможно соблюдать гигиенические правила, останутся запрещенными до конца года. До ноября планируется разработать концепцию проведения спортивных мероприятий со зрителями. В зависимости от региональной ситуации будут выноситься ограничения на количество участников частных праздников и вечеринок.

С 15 сентября будут отменены обязательные бесплатные тесты для отпускников, возвращающихся из опасных регионов. До октября для них будет действовать двухнедельный карантин. Затем вступит в силу новое правило самоизоляции на пять дней с последующим анализом. Поэтому планируется усовершенствовать стратегию и инфраструктуру тестирования. Акцент по-прежнему будет делаться на пациентах с симптомами заболевания и сотрудниках опасных сфер. Затем будут введены дополнительные тесты на антитела для досрочного окончания карантина. До 15 сентября продлено также предупреждение от поездок в 160 третьих стран, в том числе Россию.

Главы региональных правительств подчеркнули важность посещения школ. В критичных случаях необходимо будет переходить на удаленное обучение. Принято решение выделить 500 миллионов евро для оснащения школ электронным оборудованием и доступом к высокоскоростному интернету.

Продлены будут также принятые весной меры по улучшению экономической конъюнктуры, предотвращению безработицы и защите германской промышленности.