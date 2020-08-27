Задержанных в Минске российских журналистов отпустили из отделения

По данным правозащитников, всего за сегодняшний день в ходе акции протеста в центре города задержано не менее 150 человек.

МВД Белоруссии заявило, что журналистов в ходе митинга на площади Независимости в Минске не задерживали, а доставляли в РУВД для проверки аккредитации. Среди десятков сотрудников СМИ, которых доставили в отделение, оказались журналисты изданий BBC, Deutsche Welle, агентств ТАСС, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, «Спутник», «Белта», «Радио Свобода». Как пишет белорусский портал Tut.by, силовики предупреждали журналистов, освещавших протестную акцию, о готовящейся зачистке, требовали не снимать происходящее. Позже их начали сажать в автобус.

Всех представителей российских СМИ, сообщает издание, уже отпустили, однако в отделении остается еще около двух десятков журналистов. Их по очереди вызывают в кабинет, просят показать последнее фото в телефоне, записывают данные. В центре Минска задерживали и активистов. По информации правозащитного центра «Весна», не менее 150 человек. При этом милиция вела себя сдержанно – силу против людей не применяли. Собравшиеся кричали силовикам «Позор!» и «Каждый день!», подразумевая, что акции будут продолжаться и дальше.

Масштабные акции протеста начались в Белоруссии на фоне выборов президента страны, которые, как объявил ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными