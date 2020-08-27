Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации приняли решение возобновить плей-офф

Об этом в твиттере написал журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски. Накануне после того как полиция в штате Висконсин стреляла в темнокожего Джейкоба Блейка, местная команда «Милуоки Бакс» отказалась выходить на пятый матч плей-офф против «Орландо». Вслед за ними бойкотировали матчи еще четыре команды.

После инцидента в Висконсине в США с новой силой вспыхнули акции протеста против расизма.