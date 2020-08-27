Ряд белорусских банков временно прекратили выдачу кредитов физическим лицам

В частности, белорусская «дочка» Сбербанка – одна из системообразующих финансовых организаций страны – объяснила это решение повышенным спросом, который опережает темпы бизнес-плана.

В последние дни на фоне протестов в Белоруссии вырос спрос на наличную валюту. Граждане начали снимать со счетов деньги из-за слухов о заморозке вкладов, а также растущего курса доллара. Александр Лукашенко пообещал не допустить обвала национальной валюты.