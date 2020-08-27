Студентам и преподавателям вузов не придется сдавать тесты на коронавирус

В министерстве образования и науки на соответствующий запрос агентства ТАСС ответили, что такого требования нет в рекомендациях Роспотребнадзора. При этом иностранным студентам перед занятиями надо будет пройти двухнедельный карантин, а также обследование на коронавирус.

На фоне ограниченного сообщения с другими странами остается открытым вопрос возвращения студентов из-за рубежа на учебу в Россию. Во многих вузах намерены проводить для них онлайн-занятия.