Россия, по прогнозам аналитиков, может сместить Китай с первого места по добыче золота

Эксперты консалтинговой компании Fitch считают, что к 2029 году наша страна будет добывать до 15,5 миллионов унций против нынешних почти 11,5. Китай же замедлит темпы на фоне введения строгих экологических стандартов и закрытия небольших рудников.

Газета «Коммерсант» пишет, что внутренний спрос на золото в России поддерживается благодаря риску введения новых западных санкций. Добыча в долгосрочной перспективе будет зависеть от новых проектов, которые еще только планируется запускать.