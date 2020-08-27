На площади Независимости в Минске, по подсчетам правозащитников, задержали почти 100 человек

Такие данные приводит центр «Весна». Как сообщает местная пресса, силовики окружили протестующих и стали уводить мужчин в автозаки. Примерно полчаса назад ОМОН покинул площадь. В отделения милиции попали десятки журналистов. В ведомстве настаивают, что их не задержали, а доставили в отдел для проверки документов. Корреспонденты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены – заверили в милиции.